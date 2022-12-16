Звезда Барселоны завершил карьеру в сборной Испании

16 декабря, 15:24
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Бускетс выступал за сборную Испании с 2009 года (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Бускетс выступал за сборную Испании с 2009 года (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Полузащитник Барселоны и капитан сборной Испании Серхио Бускетс решили завершить выступления за национальную команду.

Об этом Бускетс сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Футболист заявил, что за почти 15 лет карьеры в сборной Испании сыграл 143 матча и настало время повесить бутсы на гвоздь.

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Бускетс поблагодарил тренеров, с которыми ему пришлось работать, футболистов, персонал, болельщиков, семью и всех, кто помогал ему в национальной команде.

Бускетс дебютировал за сборную в 2009 году. В 2010 году он стал чемпионом мира, а в 2012 году выиграл чемпионат Европы.

Сборная Испании прекратила выступления на ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко.

После вылета с турнира сборную Испании покинул главный тренер Луис Энрике.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Сборная Испании

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