«Мною всегда двигали импульсы и сердце». Чемпион мира рассказал, почему категорически отказался от огромных денег в Саудовской Аравии 6 сентября, 09:42 Серхио Рамос (Фото:ФК Севилья)

Бывший защитник сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал свое возвращение в Севилью.

По словам Рамоса, он не поехал в Аравию или МЛС, потому что им всегда руководили импульсы и сердце, а не деньги. Футболист добавил, что возвращение в родной клуб было для него мечтой.

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«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул позвонить в Севилью совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», — сказал Рамос, передает The Mirror.

Напомним, что Рамос, который выиграл Чемпионат мира в 2010 году с Испанией, выступал за Севилью до 2005 года, когда перешел в Реал.

Последним клубом испанца был ПСЖ, который он покинул в конце прошлого сезона.

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