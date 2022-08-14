Чемпионат Италии. Милан, Интер и Аталанта с помощью Малиновского стартовали с побед — видео
Интер вырвал победу на последних минутах (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись четыре матча 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
Милан и Интер стартовали в новом сезоне Серии А с побед над Удинезе и Лечче соответственно.
Также без сенсаций начала сезон Аталанта, победившая Сампдорию со счетом 2:0, а украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский отличился голевым пасом.
Результаты матчей:
Милан — Удинезе 4:2
Голы: Эрнандес, 11 ( пен), Ребич, 15, 68, Диас, 46 — Бекао, 2, Масина, 45+4
Сампдория — Аталанта 0:2
Голы: Толои, 26, Лукман, 90+5
Лечче — Интер 1:2
Голы: Сисей, 48 — Лукаку, 2, Дамфрис, 90+5
Монца — Торино 1:2
Голы: Мота, 90+4 — Миранчук, 43, Санабрия, 66
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может перейти из Аталанты в английский Ноттингем Форест .
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.