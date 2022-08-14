Чемпионат Италии. Милан, Интер и Аталанта с помощью Малиновского стартовали с побед — видео 14 августа, 00:13 Интер вырвал победу на последних минутах (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись четыре матча 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан и Интер стартовали в новом сезоне Серии А с побед над Удинезе и Лечче соответственно.

Также без сенсаций начала сезон Аталанта, победившая Сампдорию со счетом 2:0, а украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский отличился голевым пасом.

Видео дня

Результаты матчей:

Милан — Удинезе 4:2

Голы: Эрнандес, 11 ( пен), Ребич, 15, 68, Диас, 46 — Бекао, 2, Масина, 45+4



Сампдория — Аталанта 0:2

Голы: Толои, 26, Лукман, 90+5

Лечче — Интер 1:2

Голы: Сисей, 48 — Лукаку, 2, Дамфрис, 90+5

Монца — Торино 1:2

Голы: Мота, 90+4 — Миранчук, 43, Санабрия, 66

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может перейти из Аталанты в английский Ноттингем Форест .



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