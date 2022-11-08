Чемпионат Италии. Наполи закрепился на первом месте, Милан не смог обыграть аутсайдера — видео

8 ноября, 23:41
Поделиться:
Наполи лидирует с отрывом в восемь очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи лидирует с отрывом в восемь очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись три матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи обыграл Эмполи со счетом 2:0 и закрепился на первом месте чемпионата.

Неаполитанский клуб теперь лидирует с отрывом в восемь очков после того, как идущий вторым Милан сыграл вничью 0:0 с клубом из зоны вылета Кремонезе.

Видео дня

В еще одном матче дня Специя без украинца Виктора Коваленко, который травмированный, сыграл вничью с Удинезе - 1:1.

Результаты матчей:

Наполи - Эмполи 2:0
Голы: Лосано, 69, Зелиньски, 88

https://www.youtube.com/watch?v=GSPMxPvN4gI&ab_channel=SerieA

Специя - Удинезе 1:1
Голы: Реца, 33 - Ловрич, 43

https://www.youtube.com/watch?v=XOyyJtyRbLM&ab_channel=SerieA

Кремонезе - Милан 0:0

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус обыграл Интер (2:0), а Рома проиграла Лацио (0:1) в дерби.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Милан ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X