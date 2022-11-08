Чемпионат Италии. Наполи закрепился на первом месте, Милан не смог обыграть аутсайдера — видео 8 ноября, 23:41 Наполи лидирует с отрывом в восемь очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись три матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи обыграл Эмполи со счетом 2:0 и закрепился на первом месте чемпионата.

Неаполитанский клуб теперь лидирует с отрывом в восемь очков после того, как идущий вторым Милан сыграл вничью 0:0 с клубом из зоны вылета Кремонезе.

Видео дня

В еще одном матче дня Специя без украинца Виктора Коваленко, который травмированный, сыграл вничью с Удинезе - 1:1.

Результаты матчей:

Наполи - Эмполи 2:0

Голы: Лосано, 69, Зелиньски, 88

Специя - Удинезе 1:1

Голы: Реца, 33 - Ловрич, 43

Кремонезе - Милан 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус обыграл Интер (2:0), а Рома проиграла Лацио (0:1) в дерби.