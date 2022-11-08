Чемпионат Италии. Наполи закрепился на первом месте, Милан не смог обыграть аутсайдера — видео
Наполи лидирует с отрывом в восемь очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись три матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи обыграл Эмполи со счетом 2:0 и закрепился на первом месте чемпионата.
Неаполитанский клуб теперь лидирует с отрывом в восемь очков после того, как идущий вторым Милан сыграл вничью 0:0 с клубом из зоны вылета Кремонезе.
В еще одном матче дня Специя без украинца Виктора Коваленко, который травмированный, сыграл вничью с Удинезе - 1:1.
Результаты матчей:
Наполи - Эмполи 2:0
Голы: Лосано, 69, Зелиньски, 88
Специя - Удинезе 1:1
Голы: Реца, 33 - Ловрич, 43
Кремонезе - Милан 0:0
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Ювентус обыграл Интер (2:0), а Рома проиграла Лацио (0:1) в дерби.