Чемпионат Италии. Ювентус приблизился к лидеру, Интер драматично упустил победу — видео 7 января, 23:47 Ювентус выиграл на последних минутах (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Сегодня, 7 января, состоялось три матча 17 тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус в непростом поединке только на последних минутах вырвал победу над Удинезе 1:0. Туринцам принес победу Данилу, который за четыре минуты до завершения основного времени замкнул в пустые ворота прострел Кьезы.

Видео дня

Интер вел в счете в матче с Монцой, однако пропустил гол в компенсированное время и потерял победу, сыграв вничью 2:2.

Результаты матчей:

Монца — Интер 2:2

Голы: Чуррия, 11, Кальдирола, 90+3 — Дармиан, 10, Мартинес, 22

Ювентус — Удинезе 1:0

Гол: Данилу, 86

Фиорентина — Сасуоло 2:1

Голы: Сапонара, 48, Гонсалес, 90+1 — Берарди, 57

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Интер нанес первое в сезоне поражение Наполи (1:0).