Чемпионат Италии. Ювентус приблизился к лидеру, Интер драматично упустил победу — видео
Ювентус выиграл на последних минутах (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Сегодня, 7 января, состоялось три матча 17 тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус в непростом поединке только на последних минутах вырвал победу над Удинезе 1:0. Туринцам принес победу Данилу, который за четыре минуты до завершения основного времени замкнул в пустые ворота прострел Кьезы.
Интер вел в счете в матче с Монцой, однако пропустил гол в компенсированное время и потерял победу, сыграв вничью 2:2.
Результаты матчей:
Монца — Интер 2:2
Голы: Чуррия, 11, Кальдирола, 90+3 — Дармиан, 10, Мартинес, 22
Ювентус — Удинезе 1:0
Гол: Данилу, 86
Фиорентина — Сасуоло 2:1
Голы: Сапонара, 48, Гонсалес, 90+1 — Берарди, 57
Турнирная таблица
В предыдущем туре Интер нанес первое в сезоне поражение Наполи (1:0).