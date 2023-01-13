Наполи разгромил Ювентус и уверенно лидирует в чемпионате Италии 13 января, 23:38 Наполи уверенно идет за чемпионством (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи победил Ювентус со счетом 5:1 в 18-м туре чемпионата Италии по футболу и укрепил лидерство.

Наполи повел в счете на 14-й минуте благодаря точному удару Осимхена, после чего Кварацхелия удвоил преимущество хозяев.

Ди Марии удалось до перерыва отквитать один мяч, однако во втором тайме Ррахмани, Осимхен и Эльмас установили разгромный счет.

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Победа позволила Наполи укрепить лидерство, оторвавшись от второго места на 10 очков. Ювентус занимает третье место.

Наполи - Ювентус 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Ррахмани, 55, Эльмас, 72 - Ди Мария, 42

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Серии А Наполи победил Сампдорию (2:0).