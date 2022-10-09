Чемпионат Италии. Наполи укрепил лидерство, Аталанта Малиновского упустила победу — видео
Наполи опережает Аталанту на два очка. (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Состоялись шесть матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи разгромил Кремонезе 4:1 и укрепил лидерство в чемпионате.
Клуб из Неаполя опережает на два очка Аталанту, которая не удержала победу над Удинезе, выигрывая по ходу матча 2:0.
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте.
Результаты матчей:
Торино - Эмполи 1:1
Голы: Лукич, 90 - Дестро, 49
Монца - Специя 2:0
Голы: Августо, 32, Мари, 63
Удинезе - Аталанта 2:2
Голы: Делофеу, 67, Перес, 78 - Лукман, 36, Муриэль, 56
Соллернитана - Верона 2:1
Голы: Пьонтек, 18, Диа, 90+4 — Депаоли, 57
Удаление: Радованович, 90+7 (Салернитана)
Кремонезе - Наполи 1:4
Голы: Дессер, 47 - Политано, 26 (пен), Симеоне, 76, Лосано, 90+3, Оливер, 90+6
Рома - Лечче 2:1
Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен) — Стрефецца, 39
Удаление: Хьюлманд, 22
Турнирная таблица
Накануне Милан обыграл Ювентус со счетом 2:0.