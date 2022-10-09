Чемпионат Италии. Наполи укрепил лидерство, Аталанта Малиновского упустила победу — видео

9 октября, 23:40
Поделиться:
Наполи опережает Аталанту на два очка. (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Наполи опережает Аталанту на два очка. (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Состоялись шесть матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи разгромил Кремонезе 4:1 и укрепил лидерство в чемпионате.

Клуб из Неаполя опережает на два очка Аталанту, которая не удержала победу над Удинезе, выигрывая по ходу матча 2:0.

Видео дня

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте.

Результаты матчей:

Торино - Эмполи 1:1
Голы: Лукич, 90 - Дестро, 49

https://www.youtube.com/watch?v=K2D9d5ifIq8&ab_channel=SerieA

Монца - Специя 2:0
Голы: Августо, 32, Мари, 63

https://www.youtube.com/watch?v=BO8UJEF0yuU&ab_channel=SerieA

Удинезе - Аталанта 2:2
Голы: Делофеу, 67, Перес, 78 - Лукман, 36, Муриэль, 56

https://www.youtube.com/watch?v=en9FWBkuXgE&ab_channel=SerieA

Соллернитана - Верона 2:1
Голы: Пьонтек, 18, Диа, 90+4 — Депаоли, 57
Удаление: Радованович, 90+7 (Салернитана)

https://www.youtube.com/watch?v=135-UUZ7TWE&ab_channel=SerieA

Кремонезе - Наполи 1:4
Голы: Дессер, 47 - Политано, 26 (пен), Симеоне, 76, Лосано, 90+3, Оливер, 90+6

https://www.youtube.com/watch?v=Uwv5bjri3BI&ab_channel=SerieA

Рома - Лечче 2:1
Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен) — Стрефецца, 39
Удаление: Хьюлманд, 22

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Милан обыграл Ювентус со счетом 2:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии ФК Рома Аталанта

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X