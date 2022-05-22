Клуб Малиновского по итогам чемпионата Италии не попал в еврокубки

22 мая, 14:17
Цей матеріал також доступний українською
Аталанта Малиновского финишировала на восьмом месте (Фото:ФК Аталанта via Instagram)

Аталанта Малиновского финишировала на восьмом месте (Фото:ФК Аталанта via Instagram)

Аталанта, за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, по итогам сезона чемпионата Италии не смогла пробиться в еврокубки.

В последнем туре Серии А Аталанта дома уступила Эмполи со счетом 0:1 и заняла в итоге в турнирной таблице восьмое место, которое не дает право в следующем сезоне выступать ни в одном еврокубковом турнире.

Видео дня

По итогам сезона чемпионата Италии в Лигу Европы вышли Лацио и Рома, а Фиорентина квалифицировалась в Лигу конференций.

Читайте также:
Жена Малиновского — о россиянах: «Мы никогда не были братскими народами»

Участие в Лиге чемпионов еще раньше гарантировали себе Ювентус, Наполи, Интер и Милан.

Следует отметить, что сегодня, 22 мая, определится чемпион Италии. На золотые награды претендуют Интер и Милан, а "россонери" опережают "нерадзурри" на два очка.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в товарищеском матче со счетом 3:1 победила итальянский Эмполи.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Серия А Чемпионат Италии Руслан Малиновский Аталанта

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X