Клуб Малиновского по итогам чемпионата Италии не попал в еврокубки 22 мая, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Аталанта Малиновского финишировала на восьмом месте (Фото:ФК Аталанта via Instagram)

Аталанта, за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, по итогам сезона чемпионата Италии не смогла пробиться в еврокубки.

В последнем туре Серии А Аталанта дома уступила Эмполи со счетом 0:1 и заняла в итоге в турнирной таблице восьмое место, которое не дает право в следующем сезоне выступать ни в одном еврокубковом турнире.

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По итогам сезона чемпионата Италии в Лигу Европы вышли Лацио и Рома, а Фиорентина квалифицировалась в Лигу конференций.

Участие в Лиге чемпионов еще раньше гарантировали себе Ювентус, Наполи, Интер и Милан.

Следует отметить, что сегодня, 22 мая, определится чемпион Италии. На золотые награды претендуют Интер и Милан, а "россонери" опережают "нерадзурри" на два очка.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в товарищеском матче со счетом 3:1 победила итальянский Эмполи.



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