Клуб Малиновского по итогам чемпионата Италии не попал в еврокубки
Аталанта Малиновского финишировала на восьмом месте (Фото:ФК Аталанта via Instagram)
Аталанта, за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, по итогам сезона чемпионата Италии не смогла пробиться в еврокубки.
В последнем туре Серии А Аталанта дома уступила Эмполи со счетом 0:1 и заняла в итоге в турнирной таблице восьмое место, которое не дает право в следующем сезоне выступать ни в одном еврокубковом турнире.
По итогам сезона чемпионата Италии в Лигу Европы вышли Лацио и Рома, а Фиорентина квалифицировалась в Лигу конференций.
Участие в Лиге чемпионов еще раньше гарантировали себе Ювентус, Наполи, Интер и Милан.
Следует отметить, что сегодня, 22 мая, определится чемпион Италии. На золотые награды претендуют Интер и Милан, а "россонери" опережают "нерадзурри" на два очка.
Ранее сообщалось, что сборная Украины в товарищеском матче со счетом 3:1 победила итальянский Эмполи.
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