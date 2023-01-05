Чемпионат Италии. Интер нанес первое в сезоне поражение Наполи и позволил Милану приблизиться к лидеру — видео
Интер обыграл дома лидера Серии А (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В итальянской Серии А состоялись матчи 16-го тура.
Лидер первенства Наполи потерпел выездное поражение от Интера — 0:1. Автором единственного гола стал Джеко на 56-й минуте.
Это поражение конкурента позволило второму в турнирной таблице Милану приблизиться к нему на расстояние пяти очков.
Для этого действующему чемпиону Италии также понадобилось обыграть на выезде Салернитану благодаря голам Рафаэла Леау и Тонали — 2:1.
В матче Специя — Аталанта состоялась дуэль украинских полузащитников Виктора Коваленко и Руслана Малиновского, которая завершилась вничью 2:2.
Оба игрока вышли на замену и не отметились результативными действиями: первый появился на поле в составе хозяев поля на 78-й минуте, второй в составе гостей — на 81-й минуте.
Среди других результатов тура выделяются седьмая кряду победа третьего в таблице Ювентуса, а также второе кряду поражение Лацио, который занимает пятую строчку.
Результаты 16 тура Серии А:
Интер — Наполи 1:0
Гол: Джеко, 56
Салернитана — Милан 1:2
Голы: Бонаццоли, 83 — Леау, 10, Тонали, 15
Кремонезе — Ювентус 0:1
Гол: Милик, 90+1
Лечче — Лацио 2:1
Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 — Иммобиле, 14
Рома — Болонья 1:0
Гол: Пеллегрини, 7 (с пенальти)
Специя — Аталанта 2:2
Голы: Гьяси 8, Нзола 31 — Хойлунд 77, Пашалич 90+3
Фиорентина — Монца 1:1
Голы: Кабрал, 19 — Аугустон, 61
Торино — Верона 1:1
Голы: Миранчук 64 — Джурич 45
Сассуоло — Сампдория 1:2
Голы: Беррарди, 64 — Габбьядині, 25, Ауджелло, 28
Турнирная таблица Серии А
Ранее весь совет директоров туринского Ювентуса, в том числе и президент клуба Андреа Аньелли, принял решение уйти в отставку.