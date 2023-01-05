Чемпионат Италии. Интер нанес первое в сезоне поражение Наполи и позволил Милану приблизиться к лидеру — видео 5 января, 00:38 Интер обыграл дома лидера Серии А (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В итальянской Серии А состоялись матчи 16-го тура.



Лидер первенства Наполи потерпел выездное поражение от Интера — 0:1. Автором единственного гола стал Джеко на 56-й минуте.

Это поражение конкурента позволило второму в турнирной таблице Милану приблизиться к нему на расстояние пяти очков.

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Для этого действующему чемпиону Италии также понадобилось обыграть на выезде Салернитану благодаря голам Рафаэла Леау и Тонали — 2:1.

В матче Специя — Аталанта состоялась дуэль украинских полузащитников Виктора Коваленко и Руслана Малиновского, которая завершилась вничью 2:2.

Оба игрока вышли на замену и не отметились результативными действиями: первый появился на поле в составе хозяев поля на 78-й минуте, второй в составе гостей — на 81-й минуте.

Среди других результатов тура выделяются седьмая кряду победа третьего в таблице Ювентуса, а также второе кряду поражение Лацио, который занимает пятую строчку.



Результаты 16 тура Серии А:

Интер — Наполи 1:0

Гол: Джеко, 56

Салернитана — Милан 1:2

Голы: Бонаццоли, 83 — Леау, 10, Тонали, 15

Кремонезе — Ювентус 0:1

Гол: Милик, 90+1

Лечче — Лацио 2:1

Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 — Иммобиле, 14

Рома — Болонья 1:0

Гол: Пеллегрини, 7 (с пенальти)

Специя — Аталанта 2:2

Голы: Гьяси 8, Нзола 31 — Хойлунд 77, Пашалич 90+3



Фиорентина — Монца 1:1

Голы: Кабрал, 19 — Аугустон, 61

Торино — Верона 1:1

Голы: Миранчук 64 — Джурич 45

Сассуоло — Сампдория 1:2

Голы: Беррарди, 64 — Габбьядині, 25, Ауджелло, 28

Турнирная таблица Серии А

Фото: flashscore.ua

Ранее весь совет директоров туринского Ювентуса, в том числе и президент клуба Андреа Аньелли, принял решение уйти в отставку.