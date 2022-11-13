Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским проиграла Интеру, Милан и Ювентус выиграли — видео

13 ноября, 23:42
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Руслан Малиновский не смог помочь Аталанте уйти от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Руслан Малиновский не смог помочь Аталанте уйти от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В воскресенье, 13 ноября, состоялись заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта на своем поле проиграла миланскому Интеру. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в составе хозяев на второй тайм, результативными действиями не отметился.

Видео дня

Милан дома обыграл Фиорентину, а туринский Ювентус разгромил римский Лацио. Рома же потеряла очки в игре с Торино.

Специя на выезде оказалась сильнее Вероны. Украинец Виктор Коваленко в заявку гостей на матч не попал, так как продолжает восстанавливаться от травмы.

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Результаты матчей:

Аталанта — Интер 2:3
Голы: Лукман, 25 (с пен.), Паломино, 77 — Джеко, 36, 56, Паломино, 61 (автогол)

https://www.youtube.com/watch?v=DlzlhtBdNmM

Верона — Специя 1:2
Голы: Верди, 30 — Нзола, 53, 69

https://www.youtube.com/watch?v=npDvBZNpd8U

Монца — Салернитана 3:0
Голы: Карлос Аугусто, 24, Дани Мота, 35, Пессина, 76 (с пен.)
Удаление: Кандрева, 74 (Салернитана)

https://www.youtube.com/watch?v=TR4OgI_wm_Q

Рома — Торино 1:1
Голы: Матич, 90+4 — Линетти, 55
Нереализованный пенальти: Белотти, 90+2 (Рома)

https://www.youtube.com/watch?v=oMGkMg0Dkys

Милан — Фиорентина 2:1
Голы: Леау, 2, Миленкович, 90+2 (автогол) — Барак, 28

https://www.youtube.com/watch?v=x74lBu1Bn0g

Ювентус — Лацио 3:0
Голы: Кин, 43, 54, Милик, 90

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

Накануне Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео Фиорентина ФК Милан ФК Ювентус ФК Интер Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Рома Торино Виктор Коваленко Руслан Малиновский Аталанта

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