Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским проиграла Интеру, Милан и Ювентус выиграли — видео
Руслан Малиновский не смог помочь Аталанте уйти от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В воскресенье, 13 ноября, состоялись заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта на своем поле проиграла миланскому Интеру. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в составе хозяев на второй тайм, результативными действиями не отметился.
Милан дома обыграл Фиорентину, а туринский Ювентус разгромил римский Лацио. Рома же потеряла очки в игре с Торино.
Специя на выезде оказалась сильнее Вероны. Украинец Виктор Коваленко в заявку гостей на матч не попал, так как продолжает восстанавливаться от травмы.
Результаты матчей:
Аталанта — Интер 2:3
Голы: Лукман, 25 (с пен.), Паломино, 77 — Джеко, 36, 56, Паломино, 61 (автогол)
Верона — Специя 1:2
Голы: Верди, 30 — Нзола, 53, 69
Монца — Салернитана 3:0
Голы: Карлос Аугусто, 24, Дани Мота, 35, Пессина, 76 (с пен.)
Удаление: Кандрева, 74 (Салернитана)
Рома — Торино 1:1
Голы: Матич, 90+4 — Линетти, 55
Нереализованный пенальти: Белотти, 90+2 (Рома)
Милан — Фиорентина 2:1
Голы: Леау, 2, Миленкович, 90+2 (автогол) — Барак, 28
Ювентус — Лацио 3:0
Голы: Кин, 43, 54, Милик, 90
Турнирная таблица
Накануне Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей.
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