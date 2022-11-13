Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским проиграла Интеру, Милан и Ювентус выиграли — видео 13 ноября, 23:42 Руслан Малиновский не смог помочь Аталанте уйти от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В воскресенье, 13 ноября, состоялись заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта на своем поле проиграла миланскому Интеру. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в составе хозяев на второй тайм, результативными действиями не отметился.

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Милан дома обыграл Фиорентину, а туринский Ювентус разгромил римский Лацио. Рома же потеряла очки в игре с Торино.

Специя на выезде оказалась сильнее Вероны. Украинец Виктор Коваленко в заявку гостей на матч не попал, так как продолжает восстанавливаться от травмы.

Результаты матчей:

Аталанта — Интер 2:3

Голы: Лукман, 25 (с пен.), Паломино, 77 — Джеко, 36, 56, Паломино, 61 (автогол)

Верона — Специя 1:2

Голы: Верди, 30 — Нзола, 53, 69

Монца — Салернитана 3:0

Голы: Карлос Аугусто, 24, Дани Мота, 35, Пессина, 76 (с пен.)

Удаление: Кандрева, 74 (Салернитана)

Рома — Торино 1:1

Голы: Матич, 90+4 — Линетти, 55

Нереализованный пенальти: Белотти, 90+2 (Рома)

Милан — Фиорентина 2:1

Голы: Леау, 2, Миленкович, 90+2 (автогол) — Барак, 28

Ювентус — Лацио 3:0

Голы: Кин, 43, 54, Милик, 90

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Накануне Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей.

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