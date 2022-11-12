Чемпионат Италии. Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей — видео 12 ноября, 23:39 Наполи выиграл 11-й матч подряд в чемпионате Италии (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи одержал уже 13-ю победу в текущем розыгрыше итальянской Серии А.



В 15-м туре неаполитанцы на своем поле в непростом поединке обыграли Удинезе.

В других матчах дня Лечче в гостях нанес поражение Сампдории, а Болонья разгромила Сассуоло.

Видео дня

Результаты матчей:

Наполи — Удинезе 3:2

Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Эльмас, 58 — Несторовски, 79, Самарджич, 82

Сампдория — Лечче 0:2

Голы: Коломбо, 45+1, Банда, 83

Болонья — Сассуоло 3:0

Голы: Эбишер, 30, Арнаутович, 50, Фергюсон, 78

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре чемпионата Италии Наполи обыграл Эмполи.



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