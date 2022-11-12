Чемпионат Италии. Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей — видео

12 ноября, 23:39
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Наполи выиграл 11-й матч подряд в чемпионате Италии (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи выиграл 11-й матч подряд в чемпионате Италии (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи одержал уже 13-ю победу в текущем розыгрыше итальянской Серии А.

В 15-м туре неаполитанцы на своем поле в непростом поединке обыграли Удинезе.

В других матчах дня Лечче в гостях нанес поражение Сампдории, а Болонья разгромила Сассуоло.

Видео дня

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Результаты матчей:

Наполи — Удинезе 3:2
Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Эльмас, 58 — Несторовски, 79, Самарджич, 82

https://www.youtube.com/watch?v=XlAsM0D-pQw

Сампдория — Лечче 0:2
Голы: Коломбо, 45+1, Банда, 83

https://www.youtube.com/watch?v=LsY9jnD-TXA

Болонья — Сассуоло 3:0
Голы: Эбишер, 30, Арнаутович, 50, Фергюсон, 78

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре чемпионата Италии Наполи обыграл Эмполи.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии ФК Сассуоло

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