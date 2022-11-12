Чемпионат Италии. Наполи продлил победную серию и увеличил отрыв от преследователей — видео
Наполи выиграл 11-й матч подряд в чемпионате Италии (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Наполи одержал уже 13-ю победу в текущем розыгрыше итальянской Серии А.
В 15-м туре неаполитанцы на своем поле в непростом поединке обыграли Удинезе.
В других матчах дня Лечче в гостях нанес поражение Сампдории, а Болонья разгромила Сассуоло.
Результаты матчей:
Наполи — Удинезе 3:2
Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Эльмас, 58 — Несторовски, 79, Самарджич, 82
Сампдория — Лечче 0:2
Голы: Коломбо, 45+1, Банда, 83
Болонья — Сассуоло 3:0
Голы: Эбишер, 30, Арнаутович, 50, Фергюсон, 78
Турнирная таблица
В предыдущем туре чемпионата Италии Наполи обыграл Эмполи.
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