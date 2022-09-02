Аталанта с Малиновским вышла в лидеры чемпионата Италии — видео 2 сентября, 00:47 Аталанта победила Торино на своем поле (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В итальянской Серии А завершился четвертый тур.



Аталанта, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, обыграла дома Торино 3:1 и стала лидером чемпионата Италии.

Хозяева поля открыли счет в компенсированное к первому тайму время благодаря точно исполненному пенальти от Копмейнерса.

Видео дня

В начале второго тайма нидерландец сделал дубль после передачи Соппи, но на 77-й минуте гости сократили отставание усилиями Влашича.

Тем не менее, последнее слово осталось за Аталантой, которая в концовке игры восстановила статус-кво, когда хет-трик оформил тот же Копмейнерс с пенальти.

Аталанта — Торино 3:1

Голы: Копмейнерс, 45+3 (с пенальти), 47, 84 (с пенальти) — Влашич, 77

Болонья — Салернитана 1:1

Голы: Арнаутович, 52 (с пенальти) — Диа, 88

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Наполи не смог вернуться на вершину чемпионата Италии, сыграв вничью 1:1 с Лечче дома, поэтому лидером осталась Рома, разгромившая дома Монцу 3:0.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.