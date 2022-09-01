Наполи не смог вернуться на вершину чемпионата Италии, Ювентус поднялся на четвертое место — видео
Ювентус победил Специю (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
В итальянской Серии А состоялось несколько матчей 4-го тура.
В случае победы над Лечче дома Наполи возвращался бы на первое место в турнирной таблице, но потерял очки — 1:1.
При этом хозяева поля открыли счет благодаря голу Эльмаса на 27-й минуте, но уже на исходе получаса игры с лишним Коломбо восстановил равновесие.
Ювентус на своем поле победил Специю 2:0 после голов Влаховича на 9-й минуте и Милика в компенсированное время, благодаря чему поднялся на четвертое место.
В составе гостей сыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко, который появился в стартовом составе и был заменен после часа игры.
Эмполи — Верона — 1:1
Голы: Бальданци, 26, — Каллон, 69
Сампдория — Лацио — 1:1
Голы: Габбьядини, 90+1 — Иммобиле, 21
Удинезе — Фиорентина — 1:0
Гол: Бету, 17
Наполи — Лечче — 1:1
Голы: Эльмас, 27 — Коломбо, 31
Ювентус — Специя — 2:0
Голы: Влахович, 9, Милик, 90+1
Турнирная таблица
Накануне Милан неожиданно не смог победить Сассуоло, сыграв вничью 0:0, поэтому лидером стала Рома, разгромившая дома Монцу — 3:0.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.