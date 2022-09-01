Наполи не смог вернуться на вершину чемпионата Италии, Ювентус поднялся на четвертое место — видео

1 сентября, 01:46
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Ювентус победил Специю (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус победил Специю (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

В итальянской Серии А состоялось несколько матчей 4-го тура.

В случае победы над Лечче дома Наполи возвращался бы на первое место в турнирной таблице, но потерял очки — 1:1.

При этом хозяева поля открыли счет благодаря голу Эльмаса на 27-й минуте, но уже на исходе получаса игры с лишним Коломбо восстановил равновесие.

Видео дня

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Ювентус на своем поле победил Специю 2:0 после голов Влаховича на 9-й минуте и Милика в компенсированное время, благодаря чему поднялся на четвертое место.

В составе гостей сыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко, который появился в стартовом составе и был заменен после часа игры.

Эмполи — Верона — 1:1

Голы: Бальданци, 26, — Каллон, 69

Сампдория — Лацио — 1:1

Голы: Габбьядини, 90+1 — Иммобиле, 21

Удинезе — Фиорентина — 1:0

Гол: Бету, 17

Наполи — Лечче — 1:1

Голы: Эльмас, 27 — Коломбо, 31

https://www.youtube.com/watch?v=wHqIMX5nha4

Ювентус — Специя — 2:0

Голы: Влахович, 9, Милик, 90+1

https://www.youtube.com/watch?v=UtAW5wmrI5s

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Милан неожиданно не смог победить Сассуоло, сыграв вничью 0:0, поэтому лидером стала Рома, разгромившая дома Монцу — 3:0.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Фиорентина ФК Ювентус ФК Наполи Серия А Лацио Чемпионат Италии

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