Чемпионат Италии. Рома сенсационно уступила последней команде, Ювентус победил в результативном дерби — видео

28 февраля, 23:47
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Ювентус поднялся на седьмое место (Фото:ФК Ювентус)

Ювентус поднялся на седьмое место (Фото:ФК Ювентус)

Состоялись два заключительных матча 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома со счетом 1:2 сенсационно проиграла Кремонезе, который до этого матча занимал в турнирной таблице последнюю строчку.

Ювентус в туринском дерби победил Торино со счетом 4:2. Старая синьора дважды уступала по ходу встречи, но во втором тайме сумела дожать соперника.

Видео дня

Результаты матчей:

Кремонезе — Рома 2:1
Голы: Тсаджу, 17, Чофани, 83 — Спинаццола, 71

Ювентус — Торино 4:2
Голы: Куадрадо, 16, Данилу, 45+1, Бремер, 71, Рабио, 81 — Карамо, 2, Санабрия, 43

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Италии Наполи оторвался от Интера на 18 очков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии ФК Рома

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