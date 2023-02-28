Чемпионат Италии. Рома сенсационно уступила последней команде, Ювентус победил в результативном дерби — видео 28 февраля, 23:47 Ювентус поднялся на седьмое место (Фото:ФК Ювентус)

Состоялись два заключительных матча 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома со счетом 1:2 сенсационно проиграла Кремонезе, который до этого матча занимал в турнирной таблице последнюю строчку.

Ювентус в туринском дерби победил Торино со счетом 4:2. Старая синьора дважды уступала по ходу встречи, но во втором тайме сумела дожать соперника.

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Результаты матчей:

Кремонезе — Рома 2:1

Голы: Тсаджу, 17, Чофани, 83 — Спинаццола, 71

Ювентус — Торино 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данилу, 45+1, Бремер, 71, Рабио, 81 — Карамо, 2, Санабрия, 43

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Италии Наполи оторвался от Интера на 18 очков.