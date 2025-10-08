Экс-наставник Милана возглавил клуб обладателя Золотого мяча в Саудовской Аравии

Об этом сообщает пресс-служба Аль-Иттихада.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до июня 2027 года.

Последним клубом Консейсау был итальянский Милан, где он провел один сезон. Под его руководством «россонери» выиграли Суперкубок Италии, дошли до финала Кубка Италии, где уступили Болонье, и не смогли пробиться в еврокубки на сезон 2025/26.

Реклама

Аль-Иттихад сейчас идет третьим в чемпионате Саудовской Аравии, имея 9 очков после четырех туров. Следующий матч команда проведет против Аль-Фейхи 17 октября.

Следует отметить, что за Аль-Иттихад выступает обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо Виторину Антунеш возглавил клуб, где когда-то дебютировал как игрок.