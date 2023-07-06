Челси лишился легенды: одноклубник Мудрика перебрался в топ-клуб Испании 6 июля, 19:49 Сесар Аспиликуэта (Фото:ФК Атлетико Мадрид)

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал футболистом мадридского Атлетико.

33-летний игрок покинул расположение лондонского Челси, с которым у него истек контракт текущим летом.

Пресс-служба «матрасников» сообщила, что Аспиликуэта заключил соглашение с клубом на один год.

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🆕 ¡@CesarAzpi es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional español ha firmado por una temporada con nuestra entidad!



➡ https://t.co/gRmMAEk5xV



👋 ¡#BienvenidoAzpilicueta! 🤗 pic.twitter.com/JSYvQCEf3j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023

Напомним, в составе Челси Сесар провел 11 лет, за которые выиграл девять трофеев и провел 508 матчей.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика перешел в клуб Саудовской Аравии.