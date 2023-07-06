Челси лишился легенды: одноклубник Мудрика перебрался в топ-клуб Испании
Сесар Аспиликуэта (Фото:ФК Атлетико Мадрид)
Испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал футболистом мадридского Атлетико.
33-летний игрок покинул расположение лондонского Челси, с которым у него истек контракт текущим летом.
Пресс-служба «матрасников» сообщила, что Аспиликуэта заключил соглашение с клубом на один год.
Напомним, в составе Челси Сесар провел 11 лет, за которые выиграл девять трофеев и провел 508 матчей.
Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика перешел в клуб Саудовской Аравии.