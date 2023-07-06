Челси лишился легенды: одноклубник Мудрика перебрался в топ-клуб Испании

6 июля, 19:49
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Сесар Аспиликуэта (Фото:ФК Атлетико Мадрид)

Сесар Аспиликуэта (Фото:ФК Атлетико Мадрид)

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта официально стал футболистом мадридского Атлетико.

33-летний игрок покинул расположение лондонского Челси, с которым у него истек контракт текущим летом.

Пресс-служба «матрасников» сообщила, что Аспиликуэта заключил соглашение с клубом на один год.

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Напомним, в составе Челси Сесар провел 11 лет, за которые выиграл девять трофеев и провел 508 матчей.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика перешел в клуб Саудовской Аравии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Атлетико (Мадрид)

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