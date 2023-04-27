Setanta разрывает контракт с украинской Премьер-лигой из-за позиции нескольких клубов 27 апреля, 15:30 Setanta Sports часто не пускали на матчи УПЛ (Фото:Setanta Sports)

Об этом сообщает официальный сайт Setanta Sports.

Причиной прекращения соглашения стал отказ некоторых клубов передавать права на трансляцию организованных сыгранных ими матчей.

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«Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытым для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, основанные на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины», — говорится в заявлении.



Отмечается, что все обязательства в рамках соглашения по УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона.



Ранее сообщалось, что медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой украинского боксера Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни.