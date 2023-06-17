Наш мальчик: Челси восхитился яркой игрой Мудрика в составе сборной Украины 17 июня, 18:06 Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Лондонский Челси оценил выступление Михаила Мудрика в матче сборной Украины и Северной Македонии (3:2).

Пресс-служба команды в Twitter опубликовала пост, который был посвящен украинскому футболисту.

Мудрику удалось отметиться двумя голевыми передачами, которые помогли выиграть встречу.

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«Два ассиста от Миши минувшей ночью!» — гласит подпись под постом, куда также добавили эмодзи флага Украины и аплодисментов.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Северная Македония — Украина.