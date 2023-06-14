Легенда украинского футбола не верит в команду Реброва в матче с Северной Македонией

14 июня, 20:35
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Сборная Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины (Фото:УАФ)

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что национальная команда не сможет обыграть сборную Северной Македонии в рамках квалификации ЧМ-2024.

Специалист считает, что подопечным Сергея Реброва будет очень трудно, а встреча закончится вничью.

«Это будет сверхтяжелая игра. Сборная Северной Македонии — неплохой коллектив, футболисты играют в хороших командах заграницей. Не знаю, как получится у нашей команды им противостоять. Трудно прогнозировать результат. Пожалуй, это будет ничья. А о мальтийцах поговорим уже после этого противостояния».

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Сабо оценил голевую ничью с Германией, отметив товарищеский формат встречи.

«Говорил перед матчем, что будет ничья. Для сборной Германии — тысячный матч, праздник. Германия очень помогает Украине во время войны. Команды не то, что договорятся о ничьей, а это получится по самой игре. Так и произошло. Поэтому, оценивать состояние команды или выделять кого-то из игроков после такого поединка будет не совсем корректно. Это был хороший, праздничный матч», — приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

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Напомним, матч Северная Македония — Украина пройдет 16 июня. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Ребров оценил огненную ничью с Германией.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Йожеф Сабо

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