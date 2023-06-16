Северная Македония — Украина: Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео 16 июня, 22:38 Северная Македония — Украина: Обзор матча (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

В рамках квалификационного поединка Евро-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Северной Македонией.

Хозяева поля вышли вперед в средине первого тайма. Энис Барди реализовал пенальти, который был назначен за то, что Матвиенко сыграл рукой.

Через несколько минут Северная Македония забила второй гол. Полузащитник Элиф Элмас решился на дальний удар, который по идеальной траектории попал в угол ворот Трубина.

Видео дня

Видео гола Барди (пенальти):

Видео гола Элмаса:

Напомним, сборная Украины 19 июня проведет поединок отбора Евро-2024 против Мальты (19 июня).

Ранее сообщалось, что Мудрик сделал признание по поводу поездки на чемпионат Европы U-21.