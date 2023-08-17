Манчестер Сити выиграл Суперкубок УЕФА, победив Севилью в серии пенальти 17 августа, 00:13 Манчестер Сити — обладатель Суперкубка УЕФА (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

В рамках Суперкубка УЕФА Манчестер Сити сумел одолеть Севилью.

Подопечные Хосепа Гвардиолы контролировали ход встречи, но приблизиться к воротам соперника не могли.

Испанский коллектив воспользовался ошибкой Сити и повел в счете. Акунья выполнил подачу в штрафную, где верховую борьбу выиграл Эн Несири.

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Во втором тайме Манчестер Сити сумел отыграться. Родри навесил в штрафную, где точный удар головой нанес Палмер.

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

До конца основного времени команды создали неплохие моменты, но реализовать их не сумели.

По итогу серии пенальти победу в финале Суперкубка УЕФА добыл Манчестер Сити.

Манчестер Сити — Севилья 1:1 (5:4 пенальти)

Голы: Палмер, 63 — Эн Несири, 25

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Напомним, клуб Зинченко выиграл первый трофей в сезоне, обыграв в серии пенальти победителя Лиги чемпионов.