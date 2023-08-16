Севилья — Манчестер Сити 1:1 (5:4 пен.). Обзор матча Суперкубка УЕФА — видео
Севилья — Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
В рамках Суперкубка УЕФА встречались Манчестер Сити и Севилья.
Испанский клуб повел в счете в первом тайме на 25 минуте. Эн Несири со второго этажа замкнул подачу Акуньи.
Подопечные Хосепа Гвардиолы восстановили паритет подобным образом — Родри подал, а Палмер забил.
Обладатель трофея определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты Манчестер Сити.
Манчестер Сити — Севилья 1:1 (5:4 пенальти)
Голы: Палмер, 63 — Эн Несири, 25
Видео гола Эн Несири:
Видео гола Палмери:
Напомним, Манчестер Сити благодаря дублю Холанда начал новый сезон в английской Премьер-лиге с разгромной победы.
Ранее сообщалось, что бывший звездный игрок Шахтера покинул английский гранд и перебрался в Турцию.