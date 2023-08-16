Севилья — Манчестер Сити 1:1 (5:4 пен.). Обзор матча Суперкубка УЕФА — видео 16 августа, 23:40 Севилья — Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В рамках Суперкубка УЕФА встречались Манчестер Сити и Севилья.

Испанский клуб повел в счете в первом тайме на 25 минуте. Эн Несири со второго этажа замкнул подачу Акуньи.

Подопечные Хосепа Гвардиолы восстановили паритет подобным образом — Родри подал, а Палмер забил.

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Обладатель трофея определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты Манчестер Сити.

Манчестер Сити — Севилья 1:1 (5:4 пенальти)

Голы: Палмер, 63 — Эн Несири, 25



Видео гола Эн Несири:

Видео гола Палмери:

Напомним, Манчестер Сити благодаря дублю Холанда начал новый сезон в английской Премьер-лиге с разгромной победы.

Ранее сообщалось, что бывший звездный игрок Шахтера покинул английский гранд и перебрался в Турцию.