Севилья — Рома: где и когда смотреть финал Лиги Европы

30 мая, 11:37
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Финал ЛЕ (Фото:UEFA)

Финал ЛЕ (Фото:UEFA)

Серию решающих матчей еврокубкового сезона открывает противостояние испанской Севильи и итальянской Ромы.

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Где пройдет матч. Поединок состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе Пушкаш Арена.

Когда финал. 31 мая 2023 года.

Во сколько начало финала. Встреча Севилья — Рома начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Севилья — Рома.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба футболистов Шахтера, которые выиграли Кубок УЕФА.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Севилья ФК Рома

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