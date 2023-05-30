Севилья — Рома: где и когда смотреть финал Лиги Европы 30 мая, 11:37 Финал ЛЕ (Фото:UEFA)

Серию решающих матчей еврокубкового сезона открывает противостояние испанской Севильи и итальянской Ромы.



Где пройдет матч. Поединок состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе Пушкаш Арена.

Когда финал. 31 мая 2023 года.

Во сколько начало финала. Встреча Севилья — Рома начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Севилья — Рома.

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