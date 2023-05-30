Севилья — Рома: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Финал ЛЕ (Фото:UEFA)
Серию решающих матчей еврокубкового сезона открывает противостояние испанской Севильи и итальянской Ромы.
Где пройдет матч. Поединок состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе Пушкаш Арена.
Когда финал. 31 мая 2023 года.
Во сколько начало финала. Встреча Севилья — Рома начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Севилья — Рома.
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