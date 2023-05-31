Севилья — Рома: кого букмекеры назвали фаворитом финала Лиги Европы 31 мая, 09:29 Туристы фотографируются со скульптурой трофея УЕФА в Будапеште (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

31 мая в Будапеште будет разыгран первый еврокубок уходящего сезона. В финале Лиги Европы встретятся испанская Севилья и итальянская Рома.



Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Севилья — Рома.

Севилья — шесть раз побеждала в Кубке УЕФА/Лиге Европы. А вот Рома выиграла свой первый еврокубок лишь в прошлом году — Лигу конференций.

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Кто фаворит в сегодняшем финале? Посмотрим котировки букмекеров. Компания Favbet считает, шансы команд абсолютно равными. Котировки на основное и дополнительное время: победа Севильи — 2.94, ничья — 2.99, победа Ромы — 2.94. Победитель турнира: Севилья — 1.96, Рома — 1.96.

Также специалисты не думаю, что матч будет результативным и прогнозируют не более двух голов.

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть финал Лиги Европы.