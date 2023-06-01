Моуриньо сделал незабываемый подарок болельщику после поражения в финале Лиги Европы — видео
Моуриньо впервые проиграл финал еврокубка (Фото:REUTERS/John Sibley)
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо отдал свою серебряную медаль фанату после поражения от Севильи в финале Лиги Европы.
Моуриньо первым получил серебряную медаль, однако был разочарован после обидного поражения.
Португальский тренер сразу снял награду, после чего подошел к трибуне будапештской Пушкаш Арены и бросил ее юному болельщику, для которого этот поступок стал приятным сюрпризом.
В ответ Моуриньо получил аплодисменты от болельщиков.
Ранее сообщалось, что Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал после пяти побед.