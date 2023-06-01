Моуриньо сделал незабываемый подарок болельщику после поражения в финале Лиги Европы — видео

1 июня, 10:26
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Моуриньо впервые проиграл финал еврокубка (Фото:REUTERS/John Sibley)

Моуриньо впервые проиграл финал еврокубка (Фото:REUTERS/John Sibley)

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо отдал свою серебряную медаль фанату после поражения от Севильи в финале Лиги Европы.

Моуриньо первым получил серебряную медаль, однако был разочарован после обидного поражения.

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Португальский тренер сразу снял награду, после чего подошел к трибуне будапештской Пушкаш Арены и бросил ее юному болельщику, для которого этот поступок стал приятным сюрпризом.

Видео дня

В ответ Моуриньо получил аплодисменты от болельщиков.

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Ранее сообщалось, что Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал после пяти побед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Севилья Жозе Моуриньо ФК Рома

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