Моуриньо впервые в карьере проиграл еврокубковый финал 1 июня, 09:30 Рома уступила Севилье в серии пенальти (Фото:REUTERS/John Sibley)

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл еврокубковый финал, уступив в решающем матче Лиги Европы Севилье.

Матч против Севильи был шестым еврокубковым финалом в карьере Моуриньо, не считая матчей за Суперкубок УЕФА.

В пяти предыдущих финалах команды под португальским тренером всегда побеждали. Моуриньо завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с Порту, Лигу чемпионов с Интером, Лигу Европы с Манчестер Юнайтед и Лигу конференций с Ромой.

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Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо поздравил первую ракетку России Даниила Медведева с победой над датчанином Хольгером Руне в финале теннисного турнира в Риме.

