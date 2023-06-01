Моуриньо впервые в карьере проиграл еврокубковый финал

1 июня, 09:30
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Рома уступила Севилье в серии пенальти (Фото:REUTERS/John Sibley)

Рома уступила Севилье в серии пенальти (Фото:REUTERS/John Sibley)

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл еврокубковый финал, уступив в решающем матче Лиги Европы Севилье.

Матч против Севильи был шестым еврокубковым финалом в карьере Моуриньо, не считая матчей за Суперкубок УЕФА.

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В пяти предыдущих финалах команды под португальским тренером всегда побеждали. Моуриньо завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с Порту, Лигу чемпионов с Интером, Лигу Европы с Манчестер Юнайтед и Лигу конференций с Ромой.

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Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо поздравил первую ракетку России Даниила Медведева с победой над датчанином Хольгером Руне в финале теннисного турнира в Риме.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Севилья Жозе Моуриньо ФК Рома

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