Непобедимая: Севилья в огненном матче обыграла Рому и выиграла Лигу Европы 1 июня, 01:06 Севилья (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В рамках финала Лиги Европы Севилья переиграла Рому и выиграла еврокубковый турнир.

На старте поединка испанский клуб имел больше влияния, однако моментов создать не удалось. В средине первого тайма римляне переломили ход игры, что позволило им выйти вперед. Дибала получил разрезную передачу от Манчини и реализовал выход один в один.

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Старт второго тайма был за Севилью, которая сумела сравнять счет. Навас выполнил прострел в штрафную, где Манчини срезал мяч в свои ворота.

До конца основного времени команды создали пару опасных эпизодов, но не забили.

Отметим, что в дополнительное время голов не было забито. В серии пенальти победила Севилья.

Севилья — Рома 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Манчини, (55, АГ) — Дибала, 35

Отметим, что Севилья в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы, выйдя в финал еврокубкового турнира.

Напомним, в среду, 7 июня, состоится финал Лиги конференций, в котором сыграют Фиорентина (Италия) и Вест Хэм (Англия).

На нашем сайте доступен видеообзор матча Севилья — Рома.