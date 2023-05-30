Севилья — Рома: онлайн-трансляция финала Лиги Европы 30 мая, 09:54 Финал пройдет в Венгрии (Фото:uefa.com)

31 мая финал Лиги Европы пройдет на Пушкаш Арене в Будапеште. Самый успешный клуб в истории турнира Севилья сыграет против действующего победителя Лиги конференции Ромы.



Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Севилья — Рома с видеоповторами голов.

Факты о командах

Севилья участвовала в четырех финалах Лиги Европы (2014, 2015, 2016, 2020) и двух финалах Кубка УЕФА (2006, 2007) и выиграла каждый из них.

Видео дня

Рома впервые добралась до финала Лиги Европы, но участвовала в финале Кубка УЕФА 1991 года, где проиграла Интеру. В 1984 году она также проиграла в финале Кубке европейских чемпионов, зато год назад одолела Фейеноорд в решающем матче первого розыгрыша Лиги конференции.

Путь в финал

В ноябре Севилья второй раз подряд перешла в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Испанцы заняли третье место в своей группе с пятью очками после Манчестер Сити и дортмундской Боруссии. В первых двух раундах плей-офф Лиги Европы андалусцы прошли ПСВ (3:0 дома, 0:2 в гостях) и Фенербахче (2:0 дома, 0:1 в гостях). Затем команда поменяла тренера — на место Хорхе Сампаоли пришел Хосе Луис Мендилибар, под руководством которого Севилья поочередно выбила Манчестер Юнайтед (2:2 в гостях, 3:0 дома) и Ювентус (1:1 в гостях, 2:1 дома). Решающий мяч в ворота Юве в дополнительное время забил бывший игрок Ромы Эрик Ламела.

Рома заняла осенью в Лиге Европы второе место в группе С, пропустив вперед Бетис. В плей-офф римляне стартовали с победы в стыковых матчах над Зальцбургом (0:1 в гостях, 2:0 дома) и выбили в 1/8 финала Реал Сосьедад (2:0 дома, 0:0 в гостях). В четвертьфинале команда Жозе Моуринью встретилась с Фейеноордом (0:1 в гостях, 4:1 дома), а в полуфинале взяла верх над Байером (1:0 дома, 0:0 в гостях).

Предыдущие встречи

Ранее пути команд лишь раз пересеклись в турнирах УЕФА — в 1/8 финала Лиги Европы-2019/20 в Дуйсбурге (стадии плей-офф проводились тогда в формате одного матча). Севилья под руководством Юлена Лопетеги обыграла 2:0 Рому, которую тренировал Паулу Фонсека, и стала впоследствии обладателем трофея.

Предыдущие финалы еврокубков

Севилья (В7 П5)

Кубок УЕФА-2005/06 — 4:0 против Мидлсбро

Суперкубок-УЕФА-2006 — 3:0 против Барселоны

Кубок УЕФА-2006/07 — 2:2 против Эспаньола (пен. 3:1)

Суперкубок УЕФА-2007 — 1:3 против Милана

Лига Европы-2013/14 — 0:0 против Бенфики (пен. 4:2)

Суперкубок УЕФА-2014 — 0:2 против Реала

Лига Европы-2014/15 — 3:2 против Днепра

Суперкубок УЕФА-2015 — 4:5 против Барселоны (доп. вр.)

Лига Европы-2015/16 — 3:1 против Ливерпуля

Суперкубок УЕФА-2016 — 2:3 против Реала (доп. вр.)

Лига Европы-2019/20 — 3:2 против Интера

Суперкубок УЕФА-2020 — 1:2 против Баварии (доп. вр.)

Рома (В1 П2)

Кубок европейских чемпионов-1983/84 — 1:1 против Ливерпуля (пен. 3:4)

Кубок УЕФА-1990/91 — 0:2 и 1:0 против Интера

Лига конференций-2021/22 — 1:0 против Фейеноорда

Стадион

Финал Лиги Европы впервые пройдет в Венгрии. Будапешт — 14-й город, который примет решающий матч турнира. Пушкаш Арена лишь однажды принимала еврокубковый финал — в 2020 году на этом стадионе Бавария обыграла Севилью в матче за Суперкубок УЕФА.

Пушкаш Арена / Фото: uefa.com

Цитаты

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар: «Мы ставили перед собой задачу как можно лучше выступить в этом турнире, и пока все идет хорошо. Мы выбили Манчестер Юнайтед и Ювентус — две очень сильные команды, и сыграем в Будапеште с еще одной классной командой, у которой замечательный тренер. Люди не ждали от нас подобного, но нам это удалось».

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью: «Моей целью был выход в финал. Севилья — очень сильная команда с богатейшим опытом».

Трофей

Кубок, вручаемый за победу в Лиге Европы УЕФА, весит 15 килограммов и имеет высоту 65 сантиметров. Трофей в виде серебряного кубка на постаменте из желтого мрамора был разработан и изготовлен в миланской мастерской Бертони. Фигуры борющихся за мяч игроков, расположенные чуть выше платформы, несут не только декоративную функцию, но и придают устойчивость всей конструкции — на них опирается восьмигранный кубок с эмблемой УЕФА.

Фото: uefa.com

Победитель Лиги Европы УЕФА-2022/23 получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.