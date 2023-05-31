Севилья — Рома: обзор финала Лиги Европы — видео
31 мая, 19:23
Финал пройдет в Будапеште (Фото:REUTERS/John Sibley)
В среду, 31 мая, в Будапеште будет разыгран престижный еврокубковый трофей.
Финал Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Севилья — Рома. А здесь будет видео голов поединка.
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Напомним, что до сегодняшнего матча Севилья участвовала в четырех финалах Лиги Европы (2014, 2015, 2016, 2020) и двух финалах Кубка УЕФА (2006, 2007) и выиграла каждый из них.
Видео дня
Рома впервые добралась до финала Лиги Европы, но участвовала в финале Кубка УЕФА 1991 года, где проиграла Интеру. В 1984 году она также проиграла в финале Кубке европейских чемпионов, зато год назад одолела Фейеноорд в решающем матче первого розыгрыша Лиги конференции.
Ранее мы писали, что букмекеры не смогли определить фаворита финала Лиги Европы.
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