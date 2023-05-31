Севилья — Рома: обзор финала Лиги Европы — видео 31 мая, 19:23 Финал пройдет в Будапеште (Фото:REUTERS/John Sibley)

В среду, 31 мая, в Будапеште будет разыгран престижный еврокубковый трофей.



онлайн-трансляцию поединка Севилья — Рома. А здесь будет видео голов поединка. Финал Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем. А здесь будет видео голов поединка.

Напомним, что до сегодняшнего матча Севилья участвовала в четырех финалах Лиги Европы ( 2014, 2015, 2016, 2020) и двух финалах Кубка УЕФА ( 2006, 2007) и выиграла каждый из них.

Видео дня

Рома впервые добралась до финала Лиги Европы, но участвовала в финале Кубка УЕФА 1991 года, где проиграла Интеру. В 1984 году она также проиграла в финале Кубке европейских чемпионов, зато год назад одолела Фейеноорд в решающем матче первого розыгрыша Лиги конференции.