Победитель Лиги Европы хочет избавиться от всех игроков своего клуба, устроив летнюю распродажу — СМИ

1 июля, 09:07
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Игроки Севильи (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Игроки Севильи (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Испанская Севилья, которая стала триумфатором во втором по значению клубном турнире Европы, выставила на трансфер всех игроков своей команды, сообщает Marca.

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У представителя Ла Лиги есть большие долги в размере 90 миллионов евро, которые немедленно нужно погасить. Из-за этого Севилья рассматривает продажу любого игрока клуба. Отмечается, что трансферов нескольких футболистов будет недостаточно для улучшения финансового положения клуба.

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Также сообщается, что именно распродажа игроков в летнее трансферное окно стала причиной ухода спортивного директора испанцев Мончи, который уехал работать в Астон Виллу.

В прошлом сезоне Севилья заняла 12 место в чемпионате Испании, однако победа в финале Лиги Европы гарантировала «красно-белым» участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24.

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Ранее Барселона избавилась от проблемного французского футболиста.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы ФК Севилья

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