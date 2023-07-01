Победитель Лиги Европы хочет избавиться от всех игроков своего клуба, устроив летнюю распродажу — СМИ 1 июля, 09:07 Игроки Севильи (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Испанская Севилья, которая стала триумфатором во втором по значению клубном турнире Европы, выставила на трансфер всех игроков своей команды, сообщает Marca.

У представителя Ла Лиги есть большие долги в размере 90 миллионов евро, которые немедленно нужно погасить. Из-за этого Севилья рассматривает продажу любого игрока клуба. Отмечается, что трансферов нескольких футболистов будет недостаточно для улучшения финансового положения клуба.

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Также сообщается, что именно распродажа игроков в летнее трансферное окно стала причиной ухода спортивного директора испанцев Мончи, который уехал работать в Астон Виллу.

В прошлом сезоне Севилья заняла 12 место в чемпионате Испании, однако победа в финале Лиги Европы гарантировала «красно-белым» участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24.

Ранее Барселона избавилась от проблемного французского футболиста.