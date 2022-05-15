Международная шахматная федерация продлила разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации

15 мая, 18:00
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ФИДЕ начала новый прием заявок на проведение олимпиады (Фото:Chess.com)

ФИДЕ начала новый прием заявок на проведение олимпиады (Фото:Chess.com)

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года

Сначала разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая 2022 года, однако ФИДЕ решила продлить его еще на полгода, сообщает официальный сайт организации.

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Все игроки, ранее получившие разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не отправят запрос на возвращение флага России или Беларуси.

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Отмечается, что после 31 декабря, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию.

Ранее сообщалось, что Львовская областная шахматная федерация прекратила сотрудничество с шахматистками Анной и Марией Музычук и начинает процедуру исключения из президиума и членства в федерации. Причина — они не подписали коллективное письмо за исключение России и Беларуси из ФИДЕ.

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Теги:   Россия Беларусь Шахматы ФИДЕ

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