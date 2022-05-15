Международная шахматная федерация продлила разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации 15 мая, 18:00 Цей матеріал також доступний українською ФИДЕ начала новый прием заявок на проведение олимпиады (Фото:Chess.com)

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года

Сначала разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая 2022 года, однако ФИДЕ решила продлить его еще на полгода, сообщает официальный сайт организации.

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Все игроки, ранее получившие разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не отправят запрос на возвращение флага России или Беларуси.

Отмечается, что после 31 декабря, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию.

Ранее сообщалось, что Львовская областная шахматная федерация прекратила сотрудничество с шахматистками Анной и Марией Музычук и начинает процедуру исключения из президиума и членства в федерации. Причина — они не подписали коллективное письмо за исключение России и Беларуси из ФИДЕ.

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