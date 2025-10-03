Палкин раскрыл, сколько денег заработал Шахтер после начала полномасштабной войны России против Украины

3 октября, 17:24
Сергей Палкин (Фото: ФК Шахтер)

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о финансовых результатах клуба в условиях войны.

По словам Палкина, донецкий клуб сумел сгенерировать более 400 млн долларов дохода за последние три с половиной года, сообщает The Press and Journal.

«Европейский футбол для нас — это не только ключевое соревнование, но и витрина для наших футболистов и главный источник доходов. Без Европы наше выживание было бы почти невозможным. Основные источники финансов — это призовые от УЕФА, трансферы футболистов и другие базовые поступления. С апреля 2022 года мы сгенерировали более 400 миллионов долларов дохода, что позволило обеспечить финансовую стабильность и сохранить баланс несмотря на кризис», — сказал Палкин.

За этот период Шахтер трижды выступал в Лиге чемпионов и провел несколько громких трансферов. Самым дорогим стала продажа Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро плюс бонусы. Также клуб реализовал Кевина в Фулхэм за 40 млн, Георгия Судакова в Бенфику за 20 млн, Додо в Фиорентину за 15,4 млн, а также Дэвида Нереса и Анатолия Трубина в Бенфику за 15,3 и 10 млн соответственно.

Сейчас «горняки» возглавляют турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на два очка.

Уже 5 октября подопечные Арды Турана сыграют в чемпионате Украины с черкасским ЛНЗ

Накануне команда одержала победу над Абердином (3:2) в первом туре группового этапа Лиги конференций.

