Легендарный Гецко хочет, чтобы Шахтер разгромил Абердин в Лиге конференций

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча Шахтера против шотландского Абердина в первом туре Лиги конференций.

Обе команды подходят к игре в статусе обладателей национальных кубков. «Горняки» в финале победили киевское Динамо (1:1, 6:5 в серии пенальти), а «красные» одолели в решающем матче Селтик (1:1, 4:3 по пенальти).

Абердин начинал еврокубковую кампанию с плей-офф Лиги Европы, где уступил Стяуа (2:2, 0:3). Шахтер тоже стартовал в ЛЕ: прошел Бешикташ (4:2, 2:0), но после двух нулевых ничьих вылетел от Панатинаикоса в серии пенальти (3:4). Уже в плей-офф Лиги конференций донетчане одолели Серветт (1:1, 2:1) и пробились в групповой этап.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко сделал прогноз на игру и объяснил, с какими трудностями может столкнуться команда Турана.

Иван Гецко / Фото: dynamo.kiev.ua

— Шахтер сыграет против Абердина. «Горнякам» стоит надеяться только на победу?

Да. Я думаю, что Шахтеру грех жаловаться на своего соперника. Эта команда ему по силам, поэтому клуб должен побеждать Абердин однозначно. Надо забить быстрый гол — и тогда все получится. Если будут только катать мяч, возникнут проблемы. Абердин хорошо обороняется и очень опасен на контратаках. Они активно используют навесы с флангов в штрафную площадь, имеют высоких атлетичных игроков, которые хорошо борются на втором этаже. Это может стать неожиданностью для Шахтера. Но команда Турана должна навязывать свою игру и действовать первым номером. Если горняки откроют счет быстро, то все вопросы снимутся.

— Эта победа должна быть на классе?

Безусловно, если говорить о подборе игроков. Сегодня Шахтер имеет значительный запас квалифицированных футболистов, которые выступают на более высоком уровне, чем соперник. Но это не значит, что игра будет легкой. Проходных матчей не существует. Если допустить недооценку соперника, может произойти что угодно. Я бы этого не хотел.

— Поражение будет считаться неудачей?

Да, и очень большой.

— Бразильские новички Шахтера начали зажигать в УПЛ. Они должны стать ключом к победе?

Думаю, именно класс и мастерство всех игроков Шахтера должны решить судьбу этого матча.

— Ожидаете результативного поединка?

Шахтер всегда играет первым номером: если забивает один гол, то стремится еще нескольких. Но игра может сложиться по-разному — 0:0, 1:0 или 2:0. Все будет зависеть от дончан, потому что у них есть все, чтобы победить.

— Руководство Шахтера отмечало высокие цели в еврокубках. Это будет давить на игроков в таких матчах?

Наоборот. Это придает уверенности. Тренер настраивает футболистов, что с таким составом они могут достигать любых целей. Это лишь дополнительная мотивация.

— И какой ваш прогноз на матч?

Я бы хотел увидеть счет 3:0 в пользу Шахтера. Такой результат меня полностью порадует.

