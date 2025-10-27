Палкин назвал главный турнир для Шахтера в текущем сезоне

27 октября, 18:56
Сергей Палкин (Фото: ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о приоритетах и задачах донецкой команды.

Главным турниром для «горняков» в этом сезоне является украинская Премьер-лига, а не Лига конференций, заявил функционер.

«Разумеется, чемпионат — это номер один, но все турниры, где мы играем, для нас очень важны. Еврокубки — тоже, потому что еврокубки — это маркетинг клуба, наша позиция, наш бренд.

Мы должны показывать хороший футбол [в еврокубках], потому что все те футболисты, которых мы купили, они хотят себя показать в европейском футболе, на европейском уровне. Поэтому для нас это также очень серьезная составляющая", — сказал Палкин в интервью Профутбол Digital.

Напомним, в 10-м туре УПЛ Шахтер разгромил Кудровку (4:0) и вышел на первое место в турнирной таблице.

В Лиге конференций в активе «горняков» три очка после двух туров: победа над Абердином (3:2) и поражение от Легии (1:2).

Ранее Дарио Срна озвучил цель Шахтера в этом сезоне Лиги конференций.

Редактор: Орест Дыда

