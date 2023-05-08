«Это не пенальти?». Шахтер указал на грубую ошибку арбитра после сенсационной потери очков в украинской Премьер-лиге — видео

8 мая, 10:41
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Кевину Келси разорвали футболку в штрафной Александрии (Фото:ФК Шахтер)

Кевину Келси разорвали футболку в штрафной Александрии (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер возмутился работой арбитра в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии, который неожиданно завершился вничью 1:1.

Шахтер в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал видео эпизода, где, по мнению донецкого клуба, арбитр должен был ставить пенальти в ворота Александрии за фол против нападающего «горняков» Кевина Келси, которому в том эпизоде разорвали футболку.

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«Полностью разделяем недовольство Кевина Келси. Завалить в штрафной, разорвать футболку – и это не пенальти?», – говорится в сообщении Шахтера.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1655266175054430208

Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна признал, что Минай забил донецкому клубу чистый гол в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги, завершившийся минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Александрия

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