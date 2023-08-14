В погоне за лидерством. Шахтер в тяжелом матче переиграл претендента на еврокубки — видео

14 августа, 19:00
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Шахтер переиграл Александрию (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Шахтер переиграл Александрию (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий Шахтер переиграл Александрию в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме «горняки» дважды поразили ворота соперника. На 8 минуте автором гола стал Сикан, который воспользовался передачей Гочолеишвили.

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В средине первой половины встречи Шахтер забил второй. Гочолеишвили вновь выступил ассистентом, но на этот раз Траоре отметился голом.

Видео дня

После перерыва подопечные Руслана Ротаня сумели отыграть один мяч. Скорко, который вышел на второй тайм, забил в ворота дончан.

До конца встречи Александрия создала давление на ворота соперника, но избежать поражения не сумела.

Шахтер — Александрия 2:1
Голы: Сикан, 8, Траоре, 31 — Скорко, 61

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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В следующем туре Шахтер сыграет с Кривбассом, а Александрия проведет матч с Зарей.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб требует жестко наказать Тете за переход в Галатасарай.

Напомним, на NV Спорт доступны результаты и обзоры матчей третьего тура чемпионата Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины ФК Шахтер ФК Александрия

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