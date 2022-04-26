«215 детей убиты. Сколько еще?». Шахтер вышел на благотворительный матч против турецкого клуба в специальных футболках — фото
Шахтер обыграл Антальяспор со счетом 2:1 (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер сыграл благотворительный матч с турецким Антальяспором и вспомнил убитых российскими оккупантами украинских детей.
Игроки донецкого клуба вышли на поле в футболках с надписью "215 детей убиты. Сколько еще?".
Таким образом, клуб привлек внимание мирового сообщества на зверства российских оккупантов в Украине.
Также на футболках разместили фото бирки из роддома трехмесячной Глодан Валерии, погибшей в результате обстрела Одессы.
Сам матч завершился победой Шахтера со счетом 2:1. Голами в составе горняков отличились Манор Соломон и Дмитрий Топалов.
В предыдущем благотворительном матче Шахтер уступил со счетом 0:1 другом турецкому клубу Фенербахче и провел трогательную акцию в поддержку 4-летней девочки из бомбоубежища в Мариуполе.
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