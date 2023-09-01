Аренда на сезон. Шахтер подписал 20-летнего защитника сборной Танзании 1 сентября, 18:06 Новатус Мироши — игрок «горняков» (Фото:ФК Шахтер)

Игрок сборной Танзании Новатус Мироши перешел в донецкий Шахтер на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Отмечается, что соглашение левого защитника с Шахтером рассчитано до конца сезона 2023/24.

20-летний Мироши начал свою карьеру в танзанийском клубе Азам, откуда в 2020 году перешел в Маккаби Тель-Авив. В сезоне 2021/22 футболист играл в аренде за тель-авивский Бейтар. А летом 2022 года Новатус подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом Зюлте Варегем.

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Ранее сообщалось, что Шахтер узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24.