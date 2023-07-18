Шахтер — Аякс: прямая трансляция товарищеского матча — видео 18 июля, 13:33 Товарищеский матч (Фото:ФК Шахтер)

Во вторник, 18 июля, донецкий клуб проведет спарринг с самой титулованной командой Нидерландов.



Игра начнется в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «горняков».

ШАХТЕР — АЯКС: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов: за 123 года своей истории амстердамцы выиграли 36 чемпионских титулов, 20 национальных Кубков и 9 Суперкубков, а еще 4 раза становились победителями Лиги чемпионов.

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Правда, сезон-2022/23 красно-белые не могут занести себе в актив — в таблице Эредивизи команда финишировала на третьем месте, проиграла ПСВ в финале Кубка Нидерландов, а еврокампанию завершила еще в феврале, уступив 1/16 финала Лиги Европы немецкому Униону.

Напомним, год назад Аякс и Шахтер встречались в благотворительном матче Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine в Амстердаме. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1 (Тадич, 45; Бергейс, 73; Кудус, 85 — Мудрик, 33).

Ранее мы писали, что Шахтер назначил нового главного тренера.

Напомним, что Патрик ван Леувен был признан лучшим тренером сезона в УПЛ.