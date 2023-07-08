Шахтер — АЗ: прямая трансляция товарищеского матча — видео

8 июля, 14:20
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Первый матч в сезоне (Фото:ФК Шахтер)

Первый матч в сезоне (Фото:ФК Шахтер)

В субботу, 8 июля, донецкий клуб проведет первый спарринг на сборах в Нидерландах. Соперником Шахтера станет местная команда АЗ.

Игра начнется в 15:30 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «горняков».

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ШАХТЕР — АЗ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

АЗ, основанный в 1967 году, дважды становился чемпионом Нидерландов (1981, 2009) и является 4-кратным обладателем Кубка страны (1978, 1981, 1982, 2013). В последнее десятилетие клуб демонстрирует стабильно высокие результаты, почти всегда финишируя в пятерке лучших национального чемпионата и регулярно выступая в еврокубках. Сезон-2022/23 алкмарцы завершили на четвертом месте в Эредивизе. Успешными были выступления команды в Лиге конференций: начав с квалификации, голландцы успешно преодолели групповой этап, где дважды обыграли украинский Днепр-1 (1:0 и 2:1), а в итоге дошли до полуфинала турнира, уступив только будущему победителю — английскому Вест Хэму.

Видео дня

Шахтер и АЗ пересекались только раз, когда в сезоне-2004/05 встречались в 1/8 финала Кубка УЕФА. Тогда в обоих матчах сильнее были нидерландцы — 3:1 и 2:1.

Ранее мы писали, что Шахтер назначил нового главного тренера.

Напомним, что Патрик ван Леувен был признан лучшим тренером сезона в УПЛ.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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