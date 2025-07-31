Шахтер — Бешикташ. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

31 июля, 09:51
Горняки обыграли Бешикташ в Стамбуле (Фото: ФК Шахтер)

Донецкий клуб продолжает пробираться сквозь отборочное сито на пути к групповому этапу турнира.

Читайте также:
Лига Европы: Шахтер прошел Бешикташ — результаты ответных матчей второго раунда квалификации

Поединок Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг, 31 июля. Матч состоится в Кракове и начнется в 21:00.

Неделю назад в Стамбуле Шахтер победил — 4:2.

https://www.youtube.com/embed/14Sh90yUDN0?si=0Lyk2xO29hQfW3PD

Ответный матч Шахтер — Бешикташ в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 2.01, ничья — 3.85, победа Бешикташа — 3.35.

Бешикташ — 16-кратный чемпион Турции по футболу. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в национальном чемпионате.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против греческого Панатинаикоса, который проиграл Рейнджерсу (Шотландия) в квалификации Лиги чемпионов.

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер Бешикташ

