Донецкий клуб продолжает пробираться сквозь отборочное сито на пути к групповому этапу турнира.

Поединок Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг, 31 июля. Матч состоится в Кракове и начнется в 21:00.

Неделю назад в Стамбуле Шахтер победил — 4:2.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 2.01, ничья — 3.85, победа Бешикташа — 3.35.

Бешикташ — 16-кратный чемпион Турции по футболу. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в национальном чемпионате.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против греческого Панатинаикоса, который проиграл Рейнджерсу (Шотландия) в квалификации Лиги чемпионов.

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).