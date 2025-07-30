«Еще ничего не решено». Экс-игрок сборной Украины назвал секрет успеха Шахтера в противостоянии с Бешикташем

В первой игре, состоявшейся в Турции, дончане одержали победу со счетом 4:2. Однако легенда львовских Карпат Игорь Худобяк убежден, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

Реклама

Также в интервью журналисту NV экс-игрок сборной Украины поделился своим прогнозом на матч Лиги Европы и назвал ключевой фактор успеха «горняков».

Игорь Худобяк спрогнозировал результат матча / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Ожидаю очень интересного матча, ведь в этом противостоянии еще ничего не решено. В первую очередь, «горнякам» нельзя расслабляться — нужно хорошо настроиться на игру, ведь соперник серьезный и имеет в составе квалифицированных футболистов. Не стоит играть на удержание счета, нужно стремиться к победе и во втором матче. В первой игре мне очень понравился Шахтер в среднем блоке обороны — команда действовала компактно, организованно и дисциплинированно, не давая сопернику создавать моменты.

Для Шахтера ключом к успеху является хорошая форма бразильцев в атаке. Они сейчас в отличном состоянии, и было бы здорово увидеть их яркую игру снова — именно они могут помочь «горнякам» пройти дальше. Думаю, во втором матче уже не будет такого волнения, как перед первым. Ребята не перегорят, потому что увидели, что способны играть, побеждать и проходить Бешикташ. После такой уверенной игры на выезде в Стамбуле и добытого результата, будет трагедией для Шахтера, если команда не пройдет дальше. Мой прогноз — донецкий клуб победит с разницей в один мяч", — сказал Худобяк.

Отметим, если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) -- Панатинаикос (Греция).

Ранее мы писали, что легенда сборной Украины спрогнозировал, сколько Шахтер забьет Бешикташу в матче Лиги Европы.