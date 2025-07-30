«Будет трагедия для нашего футбола». Легенда сборной Украины спрогнозировал, сколько Шахтер забьет Бешикташу в матче Лиги Европы

На выезде «горняки» одержали впечатляющую победу со счетом 4:2. Интересно, что все четыре гола в составе украинской команды забили бразильцы — Алиссон, Эгиналду и Кевин, который оформил дубль.

По мнению автора первого гола в истории сборной Украины Ивана Гецко, именно бразильские легионеры и в дальнейшем будут играть ключевую роль в игре Шахтера. Об этом он рассказал в комментарии журналисту NV Андрею Павлечко.

Иван Гецко / Фото: dynamo.kiev.ua

— Иван Михайлович, что ожидаете от второй встречи Шахтера и Бешикташа?

Я думаю, что Шахтер как раз в первом матче решил свои проблемы. Сделал большой шаг к проходу дальше — выиграл на выезде у сильной команды. Это очень важно. Думаю, они осуществят свою мечту и выйдут в следующий раунд.

— А что нужно делать на поле, чтобы не дать Бешикташу отыграть эти два гола?

Прежде всего, надо играть в свой футбол, который они умеют. Если сыграют так, как в первом матче, то проблем не должно быть.

— Нужно держать результат, который есть, или дальше идти вперед и побеждать?

Они должны совершенствоваться, прогрессировать. Надо показать свою игру. Ни в коем случае не следует играть только на удержание счета — это будет большое недоверие к команде. Мы знаем, что Шахтер всегда играет в свой футбол. И я надеюсь, что так будет и в этот раз.

— Проход Бешикташа очень важен и для Турана. Но не будет ли у игроков Шахтера чрезмерной самоуверенности из-за победы в первом матче?

Смотрите, у него непростое положение. Если не будет результата, есть информация, что его не будет в команде. Как оно будет на самом деле — увидим. Но мотивация должна быть, если команда ему доверяет. Они сделают все, чтобы добиться результата. Но я все же считаю, что на сегодня Шахтер выглядит более профессионально и должен пройти дальше.

— Бразильцы во втором матче снова будут феерить?

Думаю, доверия к ним станет еще больше. Они дают результат и показывают хороший футбол. На сегодня бразильцы играют главную роль в Шахтере.

— Если Шахтер не пройдет дальше, это будет трагедия для «горняков»?

Я думаю, да. И не только для «горняков», но и для всего украинского футбола. Если Шахтер, не дай Бог, сыграет слабо, этого не все поймут.

— Какой ваш прогноз на этот матч?

Как по мне, Шахтер должен забить два гола.

Отметим, если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) -- Панатинаикос (Греция).

