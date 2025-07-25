«Это все отыгранный материал». Маркевич оценил результативную победу Шахтера над Бешикташем в Лиге Европы

Опытный специалист отметил, что ему понравилось выступление донецкого клуба в Стамбуле.

«Шахтер выглядел очень хорошо. Уже видна работа Арды Турана. Я увидел на поле хорошую дисциплину, а мастерство у игроков Шахтера и так было. Много бразильцев хорошего уровня, наши футболисты тоже подтянулись.

Реклама

Самое главное, что принес Туран, это то, что команда начала играть дисциплинированно. Нужно так и дальше продолжать. Этого не было в прошлом году, тогда каждый делал на поле то, что хотел.

Я был уверен, что Шахтер выиграет. За Бешикташ выступают уже давно отыгранные футболисты. Они их собрали со всего мира, а толку никакого с них нет и не будет. Играть они умеют, но это все отыгранный материал. Шахтер намного быстрее, физическая готовность на голову выше. Результат вполне закономерен", — цитирует Маркевича sport-express.ua.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.