«С таким еще не сталкивался». Судаков рассказал, что его больше всего поразило в Стамбуле во время матча Лиги Европы

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2) .

22-летний футболист признался, что впервые был свидетелем такой невероятной громкости фанатов.

«Как я и думал, атмосфера была невероятной, у меня уже на второй минуте заложило уши. Я с таким еще не сталкивался.

Играл в Шотландии против Селтика — думал, что это самые громкие фанаты, но здесь был другой уровень поддержки. Это удовольствие, когда играешь в такой атмосфере.

Хотелось бы, чтобы такое было в Украине. Понимаю, что сейчас это невозможно. Возможно, это будет в будущем", — сказал Судаков в интервью пресс-службе Шахтера.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

