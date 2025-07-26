«С таким еще не сталкивался». Судаков рассказал, что его больше всего поразило в Стамбуле во время матча Лиги Европы

26 июля, 20:36
Георгий Судаков (Фото: ФК Шахтёр)

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2).

22-летний футболист признался, что впервые был свидетелем такой невероятной громкости фанатов.

«Как я и думал, атмосфера была невероятной, у меня уже на второй минуте заложило уши. Я с таким еще не сталкивался.

Играл в Шотландии против Селтика — думал, что это самые громкие фанаты, но здесь был другой уровень поддержки. Это удовольствие, когда играешь в такой атмосфере.

Хотелось бы, чтобы такое было в Украине. Понимаю, что сейчас это невозможно. Возможно, это будет в будущем", — сказал Судаков в интервью пресс-службе Шахтера.

https://www.youtube.com/watch?v=GcsAN74P4W0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua%2F&source_ve_path=Mjg2NjY
Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.

Поделиться:

