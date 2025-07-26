«С таким еще не сталкивался». Судаков рассказал, что его больше всего поразило в Стамбуле во время матча Лиги Европы
Георгий Судаков (Фото: ФК Шахтёр)
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2).
22-летний футболист признался, что впервые был свидетелем такой невероятной громкости фанатов.
«Как я и думал, атмосфера была невероятной, у меня уже на второй минуте заложило уши. Я с таким еще не сталкивался.
Играл в Шотландии против Селтика — думал, что это самые громкие фанаты, но здесь был другой уровень поддержки. Это удовольствие, когда играешь в такой атмосфере.
Хотелось бы, чтобы такое было в Украине. Понимаю, что сейчас это невозможно. Возможно, это будет в будущем", — сказал Судаков в интервью пресс-службе Шахтера.
Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.
