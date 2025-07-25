«Прошу вас, не говорите о нем». Сабо критически высказался о звезде сборной Украины

25 июля, 21:47
Йожеф Сабо (Фото: Динамо Киев)

Бывший главный тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо прокомментировал выступление хавбека Шахтера Георгия Судакова в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2).

Специалист отметил, что его разочаровала игра 22-летнего футболиста сборной Украины.

«Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту… Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили», — цитирует Сабо Blik.

При этом бывший тренер похвалил бразильских легионеров Шахтера, в частности Кевина и Алиссона.

«Я получал удовольствие от игры бразильцев. Чем-то Шахтер мне даже напомнил команду времен Луческу. Отмечу двух вингеров — Кевина и Алиссона. Они невероятно обрабатывают мяч, даже после высокой подачи, и пробрасывают себе на ход. Наши игроки так не умеют, и никуда от этого не деться», — сказал Сабо.

https://www.youtube.com/watch?v=GcsAN74P4W0&ab_channel=FCShakhtarDonetsk
Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Йожеф Сабо ФК Шахтер Георгий Судаков Кевин Лига Европы Футбол

