«Прошу вас, не говорите о нем». Сабо критически высказался о звезде сборной Украины

Специалист отметил, что его разочаровала игра 22-летнего футболиста сборной Украины.

«Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту… Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили», — цитирует Сабо Blik.

При этом бывший тренер похвалил бразильских легионеров Шахтера, в частности Кевина и Алиссона.

«Я получал удовольствие от игры бразильцев. Чем-то Шахтер мне даже напомнил команду времен Луческу. Отмечу двух вингеров — Кевина и Алиссона. Они невероятно обрабатывают мяч, даже после высокой подачи, и пробрасывают себе на ход. Наши игроки так не умеют, и никуда от этого не деться», — сказал Сабо.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.