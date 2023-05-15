На зло ФИФА: Шахтер внесет необычный пункт в контракты с новичками

15 мая, 18:44
Поделиться:
Педриньо (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Педриньо (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Донецкий клуб намерен обезопасить себя от правил ФИФА, чтобы сохранить игроков в своем составе.

Донецкий Шахтер в результате начала полномасштабной войны потерял практически всех легионеров из-за новых правил ФИФА.

Читайте также:
Шахтер переезжает. Горняки в поисках нового еврокубкового стадиона из-за Легии

Организация разрешила иностранцам приостанавливать действие контрактов в одностороннем порядке после вторжения России.

Видео дня

Как сообщает The New York Times со ссылкой на слова генерального директора клуба Сергея Палкина, руководство Шахтера изменило правила подписания соглашений с новыми футболистами.

Теперь при заключении контракта все новички должны будуть подписать пункт, который гласит, что нельзя пользоваться какими бы то ни были правилами ФИФА, которые позволяют им уйти досрочно. Таким образом, все игроки Шахтера берут на себя обязательства по отношению к клубу.

Отметим, что лишь Лассина Траоре из Буркина-Фасо продолжает выступать за горняков с момента начала полномасштабной войны с Россией.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал контракт с футболистом сборной Эквадора.

Теги:   Футбол Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X