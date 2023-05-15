На зло ФИФА: Шахтер внесет необычный пункт в контракты с новичками 15 мая, 18:44 Педриньо (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Донецкий клуб намерен обезопасить себя от правил ФИФА, чтобы сохранить игроков в своем составе.

Донецкий Шахтер в результате начала полномасштабной войны потерял практически всех легионеров из-за новых правил ФИФА.

Организация разрешила иностранцам приостанавливать действие контрактов в одностороннем порядке после вторжения России.

Видео дня

Как сообщает The New York Times со ссылкой на слова генерального директора клуба Сергея Палкина, руководство Шахтера изменило правила подписания соглашений с новыми футболистами.

Теперь при заключении контракта все новички должны будуть подписать пункт, который гласит, что нельзя пользоваться какими бы то ни были правилами ФИФА, которые позволяют им уйти досрочно. Таким образом, все игроки Шахтера берут на себя обязательства по отношению к клубу.

Отметим, что лишь Лассина Траоре из Буркина-Фасо продолжает выступать за горняков с момента начала полномасштабной войны с Россией.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал контракт с футболистом сборной Эквадора.