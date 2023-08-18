Курс на Германию. Стало известно, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов 18 августа, 15:02 ФК Шахтер (Фото:Instagram)

«Горняки» будут принимать соперников в ЛЧ 2023/24 на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Отмечается, что Шахтер достиг соответствующей договоренности с Гамбургом, а УЕФА разрешила «горнякам» играть в Германии.

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«Прежде всего хотим поблагодарить Варшаву и польский народ за поддержку, которую нам оказали во время проведения матчей прошлого еврокубкового сезона в Польше. На новый сезон мы рассматривали возможность проведения домашних игр Лиги чемпионов среди нескольких вариантов и остановились на Гамбурге.

Уверены, что матчи на Фолькспаркштадионе пройдут на самом высоком уровне и соберут на трибунах как местных футбольных болельщиков, так и тысячи украинцев, которые сейчас временно проживают в Германии и других странах Европы", — сказал генеральный директор ООО Шахтер-Сервис Дмитрий Кириленко.

Отметим, что вместимость арены в Гамбурге на международных матчах — 51 500 зрителей.

Напомним, что в прошлом сезоне Шахтер проводил домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

Ранее сообщалось, что Шахтер требует жестко наказать Тете за переход в Галатасарай.