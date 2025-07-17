Стадион на 33 тысячи зрителей. Шахтер определился с местом проведения домашних матчей в еврокубках

Донецкий Шахтер будет проводить домашние еврокубковые матчи сезона 2025/26 в Кракове (Польша) на Городском стадионе имени Генрика Реймана.

Украинский клуб достиг договоренности с ФК Висла, сообщает пресс-служба «горняков».

Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове открыт в 1953 году. Последняя реновация проводилась в 2022—2023 годах. Арена вмещает 33 326 зрителей и соответствует четвертой категории УЕФА.

Реклама

«Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным — для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в том числе беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию", — отметил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Напомним, номинально домашний поединок против финского Ильвеса (6:0) на старте квалификации Лиги Европы Шахтер провел в словенской Любляне. Сегодня пройдет ответный матч.

Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем.