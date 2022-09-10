Украинская Премьер-лига. Шахтер вырвал победу в концовке и вышел в лидеры
Шахтер набрал 10 очков (Фото:УПЛ)
Донецкий Шахтер с трудом обыграл одесский Черноморец в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
Номинальные гости ошарашили «горняков» быстрым голом на 9-й минуте встречи. Однако Шахтер смог отыграться после перерыва, а в компенсированное время вырвать победу.
Победа позволила «горнякам» выйти в единоличные лидеры чемпионата страны с 10 очками в активе.
В другом матче дня ровненский Верес в гостях оказался сильнее криворожского Кривбасса.
Результаты матчей:
Кривбасс — Верес 0:1
Гол: Дахновский, 28
Шахтер — Черноморец 2:1
Голы: Швед, 74, Очеретко, 90+7 — Брагару, 9
Турнирная таблица
Накануне Заря на выезде уступила львовскому Руху со счетом 1:3.
НВ
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