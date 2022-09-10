Украинская Премьер-лига. Шахтер вырвал победу в концовке и вышел в лидеры 10 сентября, 19:01 Шахтер набрал 10 очков (Фото:УПЛ)

Донецкий Шахтер с трудом обыграл одесский Черноморец в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.



Номинальные гости ошарашили «горняков» быстрым голом на 9-й минуте встречи. Однако Шахтер смог отыграться после перерыва, а в компенсированное время вырвать победу.

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Победа позволила «горнякам» выйти в единоличные лидеры чемпионата страны с 10 очками в активе.

В другом матче дня ровненский Верес в гостях оказался сильнее криворожского Кривбасса.

Результаты матчей:

Кривбасс — Верес 0:1

Гол: Дахновский, 28

Шахтер — Черноморец 2:1

Голы: Швед, 74, Очеретко, 90+7 — Брагару, 9

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне Заря на выезде уступила львовскому Руху со счетом 1:3.

НВ

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